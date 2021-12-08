«130 боёв на двоих». Олейник встретился с Орловским

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник показал общий снимок со знаменитым белорусским бойцом ММА Андреем Орловским.



«Как дела, парни?! 130 боёв на двоих, из них около 40 в UFC», — подписал фото Олейник.

Фотографию можно посмотреть на странице Алексея Олейника в «Инстаграме».

Напомним, в октябре Орловский праздновал победу в бою с Карлосом Фелипе. Ветеран из Беларуси одержал уже 21-ю победу в карьере в UFC. По количеству побед в промоушене он вышел на чистое четвёртое место и превзошёл множество звёзд.



Следующим соперником Олейника станет американский тяжеловес Грег Харди. Поединок запланирован на 22 января следующего года и пройдёт в рамках основного карда турнира UFC 270. Олейник подойдёт к этому противостоянию после трёх поражений подряд – от Деррика Льюиса, Криса Докоса и Сергея Спивака.