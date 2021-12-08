Гэтжи рассказал, почему бой-реванш с Порье прошёл бы по другому сценарию

Американский боец UFC Джастин Гэтжи высказался по поводу возможного реванша с соотечественником Дастином Порье.

«Я думаю, это было бы фантастическим зрелищем. Когда это произойдёт, я буду с удовольствием во всём этом участвовать. Все мои бои чрезвычайно интересны.

Наш первый бой получился очень зрелищным. Но тогда я играл в другую игру. Сейчас было бы всё иначе. Тогда казалось, что мы просто выясняем, кто из нас круче и сильнее, настоящая заруба. Он превзошёл меня и нанёс тот роковой удар. Но, должен признаться, я был удивлён многим его ударам. Именно поэтому я так сильно уважаю сердце и волю этого парня», — приводит слова Гэтжи BJ Penn.

Напомним, Гэтжи в последнем поединке на турнире UFC 268 единогласным решением победил соотечественника Майкла Чендлера.