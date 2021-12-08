«Это позор для Фьюри». Джейк Пол не собирается подписывать новый контракт на бой с Томми

YouTube-блогер Джейк Пол рассказал, что не хочет подписывать контракт на новый бой с Томми Фьюри. Напомним, их поединок должен был состояться 18 декабря в Тампе, Флорида (США), однако позже Фьюри снялся из-за бактериальной инфекции грудной клетки и сломанного ребра.
«Он не явился на пресс-конференцию, а затем отказался от боя. Для Фьюри это позор.
Он проделал ужасную работу по продвижению боя. Он появлялся в социальных сетях когда попало, раз в две недели. Он не такой ажиотажный, как все думали. Сейчас я в бешенстве. Они мне не нравятся. Мне не нравится ничего связанное с этой семьёй. Я думаю, что они скрытные и сомнительные. И я не вижу причин возвращаться в следующем году и давать ему такую большую возможность и такую большую зарплату», — приводит слова Джейка Пола MMAJunkie.
- 8 декабря 2021
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