Чарльз Оливейра рассказал свой план на бой с Дастином Порье

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра высказался о предстоящем поединке с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе Дастином Порье.
«Я агрессивен, всегда иду вперёд. В этом бою будет всё то же самое. Я буду стараться финишировать. Неважно как, нокаутом или сабмишеном. В октагоне встретятся два разных стиля. Он будет сражаться до конца, а я попытаюсь отправить его в нокаут, так что посмотрим, кто выдержит.
Дастин Порье — действительно хороший боец. Мне нравится его бокс, он хорошо двигается, никогда не сдаётся. Он заслуживает всяческого уважения. Но он никогда не дрался с кем-то вроде меня», — приводит слова Оливейры Sportskeeda.
Бой Оливейра — Порье состоится на турнире UFC 269 11 декабря.
Чарльз Оливейра завоевал пояс UFС в лёгком весе, ранее освобождённый Хабибом Нурмагомедовым, в мае, после того как победил бывшего чемпиона Bellator Майкла Чендлера. Что касается Дастина Порье, то он ранее в июле провёл третий поединок с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, вновь победив ирландца. В сводном рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории Порье идёт шестым, Оливейра — 10-м.
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