Порье рассказал о совместном проекте с Хабибом

Американский боец Дастин Порье рассказал о своём благотворительном проекте, который начался с продажи футболки бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Я после каждого боя продаю экипировку, и продолжу делать это, пока не завершу карьеру. После боя с Хабибом мы достигли самой большой своей цели. Это был важный проект, который мы проводили в Уганде, строили колодцы с водой, и благодаря помощи Хабиба мы купили землю, на которой фонд восстанавливает дома. Мы также открыли там аптеку. Потом объединили усилия с Мэнни Пакьяо, чтобы построить эти дома, так что всё это началось с Хабиба», — сказал Порье в интервью UFC.

После боя между Порье и Нурмагомедовым российский боец отдал одну из своих футболок американцу, сказав, чтобы он продал её за хорошие деньги и отправил их на благотворительность.