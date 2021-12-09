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Доминик Круз: когда бои UFC комментирует Кормье, я выключаю звук

Доминик Круз: когда бои UFC комментирует Кормье, я выключаю звук
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Американский боец смешанных боевых искусств Доминик Круз раскритиковал бывшего чемпиона UFC Даниэля Кормье (Ди Си) за его работу комментатором на турнирах этой организации.

«Я вижу, как Джон Аник (спортивный комментатор — прим. «Чемпионат») хорошо готовится к каждому бою. Люди даже не представляют, сколько домашней работы ему приходится делать, чтобы быть готовым. Но когда говорить начинает Ди Си, я обычно выключаю звук. Я люблю ДиСи, он мой друг, но, по моему опыту, он не готовится. Он хочет прийти и уйти, сделать свою работу, просто заработать деньги. Я надеюсь, что в этот раз он посмотрит несколько записей моих боев, чтобы знать, что я делаю и почему я это делаю», — цитирует Круза MMAJunkie.

36-летний Круз вернется в октагон в субботу. В рамках предварительного карда шоу UFC 269 его соперником станет испанец Педро Муньос.

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