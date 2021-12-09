Доминик Круз: когда бои UFC комментирует Кормье, я выключаю звук

Американский боец смешанных боевых искусств Доминик Круз раскритиковал бывшего чемпиона UFC Даниэля Кормье (Ди Си) за его работу комментатором на турнирах этой организации.



«Я вижу, как Джон Аник (спортивный комментатор — прим. «Чемпионат») хорошо готовится к каждому бою. Люди даже не представляют, сколько домашней работы ему приходится делать, чтобы быть готовым. Но когда говорить начинает Ди Си, я обычно выключаю звук. Я люблю ДиСи, он мой друг, но, по моему опыту, он не готовится. Он хочет прийти и уйти, сделать свою работу, просто заработать деньги. Я надеюсь, что в этот раз он посмотрит несколько записей моих боев, чтобы знать, что я делаю и почему я это делаю», — цитирует Круза MMAJunkie.



36-летний Круз вернется в октагон в субботу. В рамках предварительного карда шоу UFC 269 его соперником станет испанец Педро Муньос.

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