Соннен: Хабиб не сменил весовую категорию, потому что не хотел рисковать. Макгрегор прав

Известный в прошлом боец Чейл Соннен прокомментировал критику Конора Макгрегора в адрес Хабиба Нурмагомедова. Ирландец заявил, что россиянина нельзя считать по-настоящему великим бойцом.



«Хабиб – самый доминирующий боец, который когда-либо существовал. Он не просто бил парней, он над ними доминировал. Но Конор сказал: «Он плохо бьёт ногами. Вернее, он вообще ими не бьёт». Что же, Конор, теперь ты привлёк моё внимание, потому что это правда.



Потом Конор сказал, что Хабиб никогда не покидал свою весовую категорию, хотя дважды проваливал взвешивание. Если у него были такие проблемы со весогонкой, почему он не поднялся в другую категорию? Но Хабиб не захотел рисковать. Конор привёл весьма убедительные доводы. Я полностью с ним согласен», — сказал Соннен в эфире YouTube.

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