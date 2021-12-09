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Ломаченко: я был очень рад, когда Камбосос победил Лопеса

Ломаченко: я был очень рад, когда Камбосос победил Лопеса
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Экс-чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко признался, что был рад победе Джорджа Камбососа-младшего в поединке с Теофимо Лопесом. Ранее Лопес нанёс поражение Ломаченко, но украинский боксёр неоднократно выражал недовольство исходом боя и критиковал судей.

«Я бы хотел провести бой с Камбососом. Но хочет ли он сам драться со мной?

Я был очень рад, когда Камбосос победил Лопеса. Я понимаю, какие он испытывал чувства. Ты выигрываешь золото, добиваешься успеха, это невероятные ощущения. Я поздравляю его с этим.

Что касается Лопеса, то думаю, что он изменит мнение о том, что победил, когда пересмотрит поединок», — цитирует Ломаченко BoxingScene.

Ломаченко очередной бой проведёт в ближайшую субботу, 11 декабря, на «Мэдисон-Сквер-Гарден» в Нью-Йорке (США) он встретится с бывшим чемпионом мира в лёгком весе – ганцем Ричарда Комми.

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