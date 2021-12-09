Алексей Егоров: теперь уже вернулся в реальность, осознаю, какой бой меня ждёт

Претендент на титул чемпиона WBA Super в первом тяжёлом весе Алексей Егоров поделился ожиданиями от поединка с обладателем пояса Арсеном Гуламиряном из Франции. Этот бой возглавит кард турнира RCC Boxing Promotions, который пройдёт 10 декабря в Екатеринбурге (Россия).



«Бессонницей из-за нервов не страдаю, да и в Екатеринбурге всегда прекрасно спится, поэтому надо высыпаться, что я и делаю, тут никаких проблем.



Дерёмся с Арсеном на небольшой арене? Да мне вообще без разницы. Там или там, ринг есть, мы будем боксировать, это не поменяется. Сейчас, конечно, всё вернулось, все ощущения, осознание ответственности. Понимаю, где я и что происходит.



В зале у меня будет супруга, посмотрит бой. О том, что будет после поединка, пока даже не думаю. Наверное, детям позвоню. Будет ли жене психологически тяжело? Ну, если бы было так, наверное, она бы не приехала. А так она будет в зале, всё нормально», — сказал Егоров.

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