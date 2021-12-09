Вадим Немков поднялся на вторую строчку рейтинга P4P Bellator
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Российский боец полутяжёлого веса Вадим Немков поднялся на вторую строчку рейтинга P4P Bellator — списка лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Ранее действующий чемпион дивизиона занимал третье место в данном рейтинге. Немков уступает только чемпиону промоушена в полулёгком весе Эй Джею Макки.
Также в топ-10 рейтинга P4P попали россиянин Валентин Молдавский (10-е место) и украинец Ярослав Амосов (5-е место).
В следующем бою Немков должен подраться с Кори Андерсоном в финале Гран-при полутяжеловесов, победитель получит $ 1 млн. Однако у россиянина могут возникнуть проблемы с въездом, если финал будет проводиться в США, поскольку американские власти не признают российскую вакцину от коронавируса.
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