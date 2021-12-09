Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Вадим Немков поднялся на вторую строчку рейтинга P4P Bellator

Вадим Немков поднялся на вторую строчку рейтинга P4P Bellator
Комментарии

Российский боец полутяжёлого веса Вадим Немков поднялся на вторую строчку рейтинга P4P Bellator — списка лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Ранее действующий чемпион дивизиона занимал третье место в данном рейтинге. Немков уступает только чемпиону промоушена в полулёгком весе Эй Джею Макки.

Также в топ-10 рейтинга P4P попали россиянин Валентин Молдавский (10-е место) и украинец Ярослав Амосов (5-е место).

В следующем бою Немков должен подраться с Кори Андерсоном в финале Гран-при полутяжеловесов, победитель получит $ 1 млн. Однако у россиянина могут возникнуть проблемы с въездом, если финал будет проводиться в США, поскольку американские власти не признают российскую вакцину от коронавируса.

Немкова разозлили одним попаданием. Дерзкий литовец не смог унести ноги Немкова разозлили одним попаданием. Дерзкий литовец не смог унести ноги
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021