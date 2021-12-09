«Кто он такой?» Президент Eagle FC ответил А. Емельяненко, назвавшему его лигу «мёртвой»

Президент промоушена Eagle FC Шамиль Завуров ответил российскому бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко, который раскритиковал его лигу.

«Гусейнов считает, что не проиграл Александру Шлеменко? Не знаю, почему он так считает. Я считаю, что Артур проиграл. Пока мы не рассматриваем его в качестве запасного. Это зрелищный боец, но это маловероятно.



Бой Александр Емельяненко — Артур Гусейнов? Я и раньше говорил, что Александр как боец мне неинтересен. Как бы они с Артуром ни «забивали» друг друга, этот бой неинтересен для лиги. Может, они хотят этот поединок, но мало ли, что они хотят.



Александр назвал нашу лигу «мёртвой»? Он может много что говорить, но есть статистика. Кто он такой, чтобы говорить про «мёртвую» лигу?.. Он даже не знает, что Марсио Сантос, который задушил его уже в первом раунде, дважды дрался у нас. Не стоит даже обращать на это внимания. Я думаю, что Емельяненко просто хочет бой у нас, поэтому пытается нас задеть. Но он его не получит», — передаёт слова Завурова корреспондент «Чемпионата» Айгуль Силкина.