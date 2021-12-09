Проводников: на фоне Ломаченко я бездарность. Но с моим уходом бокс поскучнел

Экс-чемпион мира, россиянин Руслан Проводников сравнил себя с легендарными боксёрами Флойдом Мейвезером и Василием Ломаченко.

«Вы же видели, сколько я пропускаю? Меня многие за это критиковали. Но я всегда говорил, что это мой характер и моя жизнь. Каждый бой для меня, как последний. Какая разница, сколько я буду пропускать? У меня есть цель. Каким путём я до неё дойду? Пока я буду стоять на ногах, я буду бить. Хотя вы знаете, я сейчас задумался — так бездарно боксировать тоже нужен талант (смеётся). В какой-то степени я, наверное, талантлив.

Я хоть и с юмором, но если сравнивать себя с Флойдом Мейвезером или Васей Ломаченко, на их фоне я бездарность», — приводит слова Проводникова «Комсомольская правда».