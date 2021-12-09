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Боб Арум поделился впечатлениями об Усике

Боб Арум поделился впечатлениями об Усике
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Знаменитый промоутер Боб Арум поделился мнением по поводу чемпиона мира в тяжёлом весе по нескольким версиям Александра Усика.

«Все хотят, чтобы Фьюри дрался с Усиком. Но у Усика контрактные обязательства перед Джошуа, который активировал пункт о реванше. Сейчас речь идёт о Диллиане Уайте, который является официальным претендентом на пояс WBC. Он также спутал нам все карты, не позволив нам выйти напрямую на Усика.

Усик — обаятельный молодой человек и потрясающий боец, я очень надеюсь, что он выиграет свой бой, как и Тайсон Фьюри выиграет свой поединок. И чтобы затем они сошлись в объединительном бою в сентябре 2022 года», — сказал Арум в интервью Ариэлю Хельвани для программы The MMA Hour на YouTube-канале MMAFightingonSBN.

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