Боб Арум поделился впечатлениями об Усике
Поделиться
Знаменитый промоутер Боб Арум поделился мнением по поводу чемпиона мира в тяжёлом весе по нескольким версиям Александра Усика.
«Все хотят, чтобы Фьюри дрался с Усиком. Но у Усика контрактные обязательства перед Джошуа, который активировал пункт о реванше. Сейчас речь идёт о Диллиане Уайте, который является официальным претендентом на пояс WBC. Он также спутал нам все карты, не позволив нам выйти напрямую на Усика.
Усик — обаятельный молодой человек и потрясающий боец, я очень надеюсь, что он выиграет свой бой, как и Тайсон Фьюри выиграет свой поединок. И чтобы затем они сошлись в объединительном бою в сентябре 2022 года», — сказал Арум в интервью Ариэлю Хельвани для программы The MMA Hour на YouTube-канале MMAFightingonSBN.
Комментарии
- 9 декабря 2021
-
23:22
-
23:00
-
22:35
-
21:14
-
21:03
-
20:51
-
20:38
-
20:24
-
20:02
-
19:32
-
18:42
-
17:34
-
16:27
-
15:52
-
15:46
-
14:49
-
14:25
-
12:56
-
11:22
-
10:59
-
10:09
-
09:22
-
09:04
-
04:58
-
04:17
-
00:20
- 8 декабря 2021
-
23:38
-
22:15
-
21:50
-
20:48
-
20:34
-
19:55
-
19:04
-
18:17
-
17:14
Партнерский контент