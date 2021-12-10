Президент Eagle FC рассказал, будет ли приглашён в лигу Кевин Ли

Президент промоушена Eagle FC Шамиль Завуров рассказал, что бывший боец UFC Кевин Ли может быть приглашён в лигу. Ранее боец заявлял, что хотел бы поучаствовать в одном из турниров.

«Кевин Ли? Почему нет. Это зрелищный, хороший боец. В UFC он не смог реализовать того, о чём говорил, всё осталось на словах. Может, в нашей лиге сможет проявить себя. Если сойдёмся с ним, почему нет. Конкретных переговоров пока не было, но в интервью он сказал, что готов, если решат финансовые вопросы. Впереди ещё девять турниров, будем потихоньку набирать бойцов», — передаёт слова Завурова корреспондент «Чемпионата» Айгуль Силкина.

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в лёгком весе Ли проиграл пять из последних семи поединков в промоушене начиная с октября 2017 года. Последнюю победу в лиге он одержал в ноябре 2019 года, победив Грегора Гиллеспи в рамках турнира UFC 244. Дебют Ли в UFC состоялся в феврале 2014 года.