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Шамиль Завуров: в 2022 году Eagle FC проведёт девять турниров в США. У нас большие планы

Шамиль Завуров: в 2022 году Eagle FC проведёт девять турниров в США. У нас большие планы
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Президент промоушена Eagle FC Шамиль Завуров рассказал о планах лиги.

«Турнир в Америке? Это только начало. Мы планируем до конца 2022 года провести в США девять турниров, у нас большие планы. Там будут выступать много молодых, хороших ребят, про которых мы узнаем. Планы на Рашада Эванса? Это имя. Не знаю, как он готов сейчас. Посмотрим, как он проведёт первый бой, сможет ли конкурировать с молодыми бойцами. Мы давно не видели его в деле. Чтобы проводить турниры в Америке, нам нужно привлекать бойцов оттуда.

У нас своя работа, мы хотим заявить о себе не только в СНГ, но и на мировой арене. Проводить турниры как в Европе, так и в Америке. А куда мы дойдём, пока не знаем. Может, нам завтра не разрешать турниры в Америке делать. Надо просто идти вперёд, стараться поднимать планку», — передаёт слова Завурова корреспондент «Чемпионата» Айгуль Силкина.

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