«Ломаченко сам виноват». Арум — о поражении украинца в бою с Лопесом

Знаменитый промоутер Боб Арум высказался о поражении украинского боксёра Василия Ломаченко в бою с представителем США Теофимо Лопесом.

«Ломаченко, когда проиграл Теофимо, явно имел проблемы с плечом. И я об этом изначально не знал. Его стратегия оказалась не совсем эффективной в первые пару раундов, и, несмотря на последние пять-шесть раундов, он проиграл бой по очкам. Ну, тут он сам виноват, никто другой в этом не виноват. И я это точно знаю, потому что спустя два дня после боя он лёг в больницу на операцию на плечо», — сказал Арум в интервью Ариэлю Хельвани для программы The MMA Hour на YouTube-канале MMAFightingonSBN.

Напомним, Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу в 2020 году единогласным решением судей.