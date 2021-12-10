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Ломаченко и Комми провели дуэль взглядов

Ломаченко и Комми провели дуэль взглядов
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Американская промоутерская компания, которая занимается организацией и проведением боксёрских поединков TopRank на своей странице в «инстаграмме» разместила фото и видео с пресс-конференции, где украинский боксёр Василий Ломаченко и Ричард Комми обменялись мнениями о предстоящем бое.

На пресс-конференции Ломаченко отметил, что Madison Square Garden – это важное для него место.

Права на видео принадлежат Top Rank. Посмотреть видео можно в «инстаграмме» «Top Rank».

«За время моей карьеры в боксе у меня было много запоминающихся поединков и этот станет одним из них. Не могу дождаться субботы. И спасибо тебе, Комми, ты сильный боец», — сказал украинский боксёр.

В ответном спиче Комми сказал: «Я думаю, что вне зависимости от того, как ты проигрываешь – важно то, как ты вернёшься. Я вернулся и я вернулся сильным и на то есть причины, есть причина почему Лома выбрал меня и поэтому я сижу здесь сейчас. В субботу мы всё увидим».

Напомним, что два экс-чемпиона мира проведут бой в Нью-Йорке в ночь на 12 декабря.

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