«Опытный боксёр вынесет его». Арум высказался о Джейке Поле

Знаменитый промоутер Боб Арум высказался о YouTube-блогере Джейке Поле.
«Я никогда не видел его боев. И поэтому не берусь судить, умеет ли он драться или нет. Я упорно верю, что опытный боксёр вынесет его. Но ещё раз повторюсь, я не видел ни одного боя с его участием. Потому я не могу комментировать. Если он назначает такие бои и люди хотят смотреть его поединки, я ничего против не имею. Никому же из них (зрителей — Прим. «Чемпионата») не прислоняют ружье к голове. Понимаете, это же люди принимают решение, что они хотят увидеть. И возможно, могу задаться вопросом со своей колокольни: «Почему они (блогеры — Прим. «Чемпионата») настолько интересны всем?» И им не стоит препятствовать в их деятельности. Я не их фанат, но и не их противник, поэтому желаю им всего наилучшего», — сказал Арум в интервью Ариэлю Хельвани для программы The MMA Hour на YouTube-канале MMAFightingonSBN.
- 10 декабря 2021
-
06:00
-
05:23
-
02:33
-
00:55
-
00:31
- 9 декабря 2021
-
23:22
-
23:00
-
22:35
-
21:14
-
21:03
-
20:51
-
20:38
-
20:24
-
20:02
-
19:32
-
18:42
-
17:34
-
16:27
-
15:52
-
15:46
-
14:49
-
14:25
-
12:56
-
11:22
-
10:59
-
10:09
-
09:22
-
09:04
-
04:58
-
04:17
-
00:20
- 8 декабря 2021
-
23:38
-
22:15
-
21:50
-
20:48