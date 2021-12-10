«Опытный боксёр вынесет его». Арум высказался о Джейке Поле

Знаменитый промоутер Боб Арум высказался о YouTube-блогере Джейке Поле.



«Я никогда не видел его боев. И поэтому не берусь судить, умеет ли он драться или нет. Я упорно верю, что опытный боксёр вынесет его. Но ещё раз повторюсь, я не видел ни одного боя с его участием. Потому я не могу комментировать. Если он назначает такие бои и люди хотят смотреть его поединки, я ничего против не имею. Никому же из них (зрителей — Прим. «Чемпионата») не прислоняют ружье к голове. Понимаете, это же люди принимают решение, что они хотят увидеть. И возможно, могу задаться вопросом со своей колокольни: «Почему они (блогеры — Прим. «Чемпионата») настолько интересны всем?» И им не стоит препятствовать в их деятельности. Я не их фанат, но и не их противник, поэтому желаю им всего наилучшего», — сказал Арум в интервью Ариэлю Хельвани для программы The MMA Hour на YouTube-канале MMAFightingonSBN.