Коди Гарбрандт и Шон О'Мэлли провели огненную пресс-конференцию

Коди Гарбрандт и Шон О'Мэлли не будут драться друг с другом на UFC 269, но оба спортсмена поговорили на повышенных тонах на пресс-конференции, посвящённой данному турниру.



После многочисленных обменов мнениями в интервью и социальных сетях за последние несколько лет бойцы наконец-то встретились вживую.



«Послушай, этот чувак, он приходит сюда, он делает своё дело, он идёт своей дорогой. Посмотри, как он одет, какая у него причёска. Но у него тут другие проблемы, кроме меня. У него Раулиан Пайва», – начал Гарбрандт.



О'Мэлли ответил одной фразой: «Он выиграл один бой с 2017 года».



«С кем, чёрт возьми, ты дрался? Послушай, я не могу злиться на этого ребёнка. Он понимает, что когда он проиграет, его шумиха уйдёт. Его деньги уйдут. Его спонсоры уйдут, потому что ему надерут задницу», – передаёт громкие слова Гарбрандта MMA Fighting.

Новость по теме О'Мэлли назвал единственного бойца, который сможет победить Яна