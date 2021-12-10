Арум рассказал, когда Тайсон Фьюри может провести бой в следующем году

Знаменитый промоутер Боб Арум назвал возможные сроки следующего поединка чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британца Тайсона Фьюри.



«Я бы хотел, чтобы Фьюри подрался с Уайтом в Великобритании не позднее конца февраля или в начале марта. Это то, что Фьюри мне сказал. Он провёл свои последние пять боёв на территории США. И ему пора вернуться домой в Великобританию, чтобы провести ещё одну схватку. Когда дойдёт очередь до объединительного боя, мы прикинем и оценим, какая арена лучше всего подходит под такое событие», — сказал Арум в интервью Ариэлю Хельвани для программы The MMA Hour на YouTube-канале MMAFightingonSBN.

Ранее Арум поделился мыслями об известном YouTube-блогере Джейке Поле.