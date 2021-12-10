Перри, работавший в качестве комментатора на турнире, устроил драку с задевшим его бойцом

30-летний боец смешанных единоборств Майк Перри, выступавший в качестве приглашённого комментатора на турнире BKFC Tampa, устроил драку с бойцом The Ultimate Fighter Джулианом Лейном.

Ссора началась начался после того, как Лейн что-то выкрикнул в адрес Перри, когда он находился в комментаторской будке. После этого Майк снял гарнитуру и направился в сторону Лейна. Так драка и началась.



Видеозапись произошедшего на своей официальной странице в «Инстаграме» разместил сам Лейн.

Видеозапись можно посмотреть на официальной странице Джулиана Лейна в «Инстаграме».

Перри — бывший боец UFC. В общей сложности на его счету 22 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 14 побед и потерпел 8 поражений.