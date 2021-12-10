Соперник Курбанова рассказал, что думает о России

Бразилец Патрик Тейшейра ответил на вопрос о своём отношении к России.

«Мне всегда было любопытно познакомиться с этой страной. Я очень рад, что приехал сюда, что нахожусь в Екатеринбурге. Но со всеми этими холодами и снегом я в основном нахожусь в отеле и не могу посмотреть, как всё выглядит снаружи», — сказал Тейшейра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микаилом Гусейновым.



Завтра, 11 декабря, Тейшейра проведёт поединок с боксёром Академии единоборств РМК, вторым номером мирового рейтинга WBO в первом среднем весе Магомедом Курбановым. Бой состоится в Екатеринбурге. Главным событием спортивного шоу станет противостояние между действующим чемпионом мира по версии WBA Дмитрием Биволом и претендентом Умаром Саламовым.