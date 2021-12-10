Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Здесь не может быть никаких оправданий». Арум прокомментировал поражение Теофимо Лопеса

«Здесь не может быть никаких оправданий». Арум прокомментировал поражение Теофимо Лопеса
Комментарии

Знаменитый промоутер Боб Арум высказался о поражении бывшего абсолютного чемпиона мира в лёгком весе Теофимо Лопеса, которое он потерпел в бою с австралийцем Джорджем Камбососом.

«Ему очень повезло, что он не был убит в ринге. Я имею в виду, что здесь не может быть никаких оправданий. Но они плохо провели весогонку. Впоследствии он оказался в больнице на 4-5 дней. И врачи сказали, что, если бы он пропустил удар в район лёгких, он бы умер. Для меня это непростительно. Бой был назначен в определённую дату, у Теофимо был промоутер, который не знал про состояние здоровья своего бойца. Если бы мы заранее знали про эту проблему, мы бы отменили этот поединок, потому что нельзя рисковать своей жизнью», — сказал Арум в интервью Ариэлю Хельвани для программы The MMA Hour на YouTube-канале MMAFightingonSBN.

Новость по теме
Врач: Теофимо Лопесу повезло, что он не умер в бою с Камбососом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021