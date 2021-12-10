«Здесь не может быть никаких оправданий». Арум прокомментировал поражение Теофимо Лопеса

Знаменитый промоутер Боб Арум высказался о поражении бывшего абсолютного чемпиона мира в лёгком весе Теофимо Лопеса, которое он потерпел в бою с австралийцем Джорджем Камбососом.



«Ему очень повезло, что он не был убит в ринге. Я имею в виду, что здесь не может быть никаких оправданий. Но они плохо провели весогонку. Впоследствии он оказался в больнице на 4-5 дней. И врачи сказали, что, если бы он пропустил удар в район лёгких, он бы умер. Для меня это непростительно. Бой был назначен в определённую дату, у Теофимо был промоутер, который не знал про состояние здоровья своего бойца. Если бы мы заранее знали про эту проблему, мы бы отменили этот поединок, потому что нельзя рисковать своей жизнью», — сказал Арум в интервью Ариэлю Хельвани для программы The MMA Hour на YouTube-канале MMAFightingonSBN.

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