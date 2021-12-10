Все результаты взвешивания участников вечера бокса от RCC Boxing Promotions

Завтра, 11 декабря, в Екатеринбурге состоится вечер бокса от RCC Boxing Promotions, главным событием которого станет поединок между действующим чемпионом мира по версии WBA Дмитрием Биволом и претендентом Умаром Саламовым.



Сегодня состоялась официальная процедура взвешивания бойцов.

Напомним, Умар показал вес 79,37 кг, а Дмитрий подошёл к бою с запасом — 79,00 кг.

Остальные результаты:

Первая пара. Весовая категория до 66,7 кг

Алан Абаев (Владикавказ, Россия. 67,75 кг) — Артём Пугач (Москва, Россия. 67,3 кг)



Вторая пара. Весовая категория до 63,5 кг

Игорь Адлейба (Сухум, Абхазия. 67,4 кг) — Асиф Керимов (Харьков, Украина. 66,1 кг)



Третья пара. Весовая категория до 57,2 кг

Азнаур Калсынов (Пыть-Ях, Россия. 58,1 кг) — Алишер Шодиев (Самарканд, Узбекистан. 57,4 кг)



Четвёртая пара. Весовая категория до 79,4 кг

Георгий Кушиташвили (Балашиха, Россия. 82,8 кг) — Денис Грачёв (Сан-Диего, США. 83,1 кг)



Пятая пара. Весовая категория до 90,7 кг

Ярослав Дороничев (Югорск, Россия. 90,4 кг) — Александр Зубков (Москва, Россия. 91,7 кг)



Шестая пара. Весовая категория до 66,7 кг

Сергей Лубкович (Кострома, Россия. 67,95 кг) — Шерзодбек Алимджанов (Кыргызстан. 67,9 кг)



Седьмая пара. Бой за титул чемпиона WBO Oriental (до 76,2 кг)

Артыш Лопсан (Кызыл, Россия. 76,1 кг) — Рамиль Гаджиев (Одесса, Украина. 75,55 кг)



Восьмая пара. Бой за титул чемпиона WBO Inter-continental (до 59 кг)

Руслан Камилов (Нижневартовск, Россия. 58,84 кг) — Дмитрий Хасиев (Владикавказ, Россия).



Девятая пара. Весовая категория до 59 кг

Шавкат Рахимов (Екатеринбург, Россия. 60,65 кг) — Сардор Музаффаров (Чиназ, Узбекистан. 60,3 кг)



Десятая пара. Бой за титул чемпиона WBO International (до 69,9 кг)

Магомед Курбанов (Екатеринбург, Россия. 69,8 кг) — Патрик Тейшейра (Сан-Паулу, Бразилия. 69,75 кг).