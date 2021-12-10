«Схуднул что-то, Саша!» Актёр Владимир Сычёв — о новом фото Усика

Чемпион мира в тяжёлом весе по нескольким версиям Александр Усик разместил новый пост в своём «инстаграме», где поделился мыслями о факторах в достижении успеха.



«Я часто размышляю по поводу жизни. Как всё устроено, что всевышний всё так премудро устроил. Сидя у себя во дворе, я уставился на растение, которое проросло через асфальт. К чему я всё это. Когда у вас есть путь или цель, нет никаких отговорок или оправданий. Просто тянитесь к свету», — написал Усик, добавив к тексту свою фотографию.

Фотографию можно посмотреть на странице Александра Усика в «Инстаграме».

О фото Александра высказался знаменитый актёр Владимир Сычёв.

«Схуднул что-то, Саша!» — написал Владимир.

Ранее Усик рассказал о первой ночи после победы в бою с Энтони Джошуа.