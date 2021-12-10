«Схуднул что-то, Саша!» Актёр Владимир Сычёв — о новом фото Усика
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Чемпион мира в тяжёлом весе по нескольким версиям Александр Усик разместил новый пост в своём «инстаграме», где поделился мыслями о факторах в достижении успеха.
«Я часто размышляю по поводу жизни. Как всё устроено, что всевышний всё так премудро устроил. Сидя у себя во дворе, я уставился на растение, которое проросло через асфальт. К чему я всё это. Когда у вас есть путь или цель, нет никаких отговорок или оправданий. Просто тянитесь к свету», — написал Усик, добавив к тексту свою фотографию.
Фотографию можно посмотреть на странице Александра Усика в «Инстаграме».
О фото Александра высказался знаменитый актёр Владимир Сычёв.
«Схуднул что-то, Саша!» — написал Владимир.
Ранее Усик рассказал о первой ночи после победы в бою с Энтони Джошуа.
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