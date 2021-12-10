«Выглядит так, словно разнесло». Соннен объяснил существенную прибавку Макгрегора в весе

Известный в прошлом боец Чейл Соннен прокомментировал недавнее фото, которое разместил экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор.
Его Конор показал совсем недавно, подписав следующим образом:
«190 фунтов гранита».
Фотографии можно посмотреть на официальной странице Конора Макгрегора в «Твиттере».
«Итак, перед нами эта фотография, на которой Конор выглядит больше, чем когда-либо. Он весит около 190 фунтов. Шон О'Мэлли уже сказал: «Чувак, я не знаю, поможет ли это тебе в бою». Вот и я не знаю, как это может помочь.
На этом фото Конор всё-таки смотрится не очень хорошо. Ведь у него фантастическое телосложение. А насчёт нынешней формы…. Я не могу сделать ему комплимент. Выглядит так, словно его разнесло. Как ты стал таким большим? Почему? Ответ мне кажется излишне очевидным. Он не тренируется. А если кто-то не занимается нашим видом спорта, кому какое дело, сколько он весит?» — сказал Соннен на своём канале в YouTube.
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