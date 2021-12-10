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Тутульный бой Егорова и Гуламиряна отменён из-за проблем со здоровьем у Арсена

Тутульный бой Егорова и Гуламиряна отменён из-за проблем со здоровьем у Арсена
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Бой за титул суперчемпиона мира WBA в тяжёлом весе (до 90,7 кг) между Алексеем Егоровым и Арсеном Гуламиряном, который должен был состояться сегодня, 10 декабря, в Екатеринбурге, отменён из-за проблем со здоровьем у француза.

Сняться с боя приняла решение команда Гуламиряна, о чём уведомила менеджмент Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).

Таким образом, главным событием турнира RCC Boxing Promotions станет бой между уральским боксёром Евгением Ляшковым и Арменом Атаевым.

Напомним, завтра в Екатеринбурге состоится ещё один турнир по боксу, главным событием которого станет поединок действующего чемпиона мира по версии WBA Дмитрия Бивола с претендентом Умаром Саламовым. Бойцы сразятся за титул WBA Super.

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