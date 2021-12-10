Поветкин, Дрозд, Папин и Лебедев провели встречу в Екатеринбурге. Фото

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Александр Поветкин разместил свежий пост в своём «инстаграме», где поделился с подписчиками совместной фотографией со знаменитыми боксёрами Алексеем Папиным и Денисом Лебедевым, а также с известным боксёром и промоутером Григорием Дроздом.



«Встреча в Екатеринбурге», — подписал фото Поветкин.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Александра Поветкина в «Инстаграме».

Напомним, завтра, 11 декабря, в Екатеринбурге состоится вечер бокса от RCC Boxing Promotions, главным событием которого станет бой между действующим чемпионом мира по версии WBA Дмитрием Биволом с претендентом Умаром Саламовым. Спортивное шоу будут транслировать Первый канал и DAZN.