Поветкин, Дрозд, Папин и Лебедев провели встречу в Екатеринбурге. Фото
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Александр Поветкин разместил свежий пост в своём «инстаграме», где поделился с подписчиками совместной фотографией со знаменитыми боксёрами Алексеем Папиным и Денисом Лебедевым, а также с известным боксёром и промоутером Григорием Дроздом.
«Встреча в Екатеринбурге», — подписал фото Поветкин.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Александра Поветкина в «Инстаграме».
Напомним, завтра, 11 декабря, в Екатеринбурге состоится вечер бокса от RCC Boxing Promotions, главным событием которого станет бой между действующим чемпионом мира по версии WBA Дмитрием Биволом с претендентом Умаром Саламовым. Спортивное шоу будут транслировать Первый канал и DAZN.
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