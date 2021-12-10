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Виктор Немков узнал имя нового соперника после травмы Биттенкорта

Виктор Немков узнал имя нового соперника после травмы Биттенкорта
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Боец команды Фёдора Емельяненко FedorTeam Виктор Немков сразится с новым соперником. 19 декабря он проведёт поединок с представителем Бразилии Леонардо Гимараешем, который выйдет на этот бой на коротком уведомлении. Как сообщили в пресс-службе турнира «Драться, чтобы спасти», бразилец заменит Кайо Фелипе Биттенкорта, получившего травму.

В смешанных единоборствах 39-летний Гимараеш одержал 14 побед при 7 поражениях и 1 ничьей. На счету 34-летнего Немкова 30 побед, 8 поражений и одна ничья.

Поединок состоится в Москве на «ВТБ Арене» в рамках благотворительного турнира «Драться, чтобы спасти». В главном событии этого бойцовского вечера заявлен суперпоединок по правилам бокса между бывшим бойцом UFC Али Багаутиновым и экс-чемпионом мира WBO в первом полусреднем весе Русланом Проводниковым.

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