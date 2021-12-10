Порье: Оливейра излишне самоуверен

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе, американец Дастин Порье высказался о предстоящем поединке с действующим чемпионом промоушена в лёгком весе Чарльзом Оливейрой. Бой за титул чемпиона UFC в лёгком весе состоится 11 декабря.
«Я просто воспользуюсь теми ошибками, которые допускает Оливейра в бою, и выиграю. Он слишком сильно вкладывается в каждый свой удар в ходе боя. Кроме того, я вижу, что он излишне самоуверен, что тоже будет играть против него. Он пытается нанести удар, не беспокоясь о своей защите. Если он сделает подобное в бою со мной, то отправится в глубокий нокаут», — приводит слова Порье MMAJunkie.
Напомним, ранее Порье уже был временным чемпионом промоушена, но получить полноценный титул ему не удалось. В 2019 году Дастин мог завоевать чемпионский пояс, но проиграл Хабибу Нурмагомедову, попавшись на удушающий приём в третьем раунде.
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