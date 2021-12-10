Алексей Егоров прокомментировал отмену титульного поединка

Российский боксёр Алексей Егоров прокомментировал отмену своего поединка против суперчемпиона WBA в первом тяжёлом весе Арсена Гуламиряна, которая случилась буквально за несколько часов до выхода боксёров на ринг. Бой должен был стать главным событием турнира RCC Boxing Promotions.
Первый в карьере поединок за титул чемпиона мира, которого Алексей ждал с 2019 года, должен был пройти сегодня вечером в Екатеринбурге, но у Гуламиряна возникли проблемы со здоровьем, и он снялся с боя сегодня днём.
«Пока мыслей никаких по поводу отмены боя за титул. Что есть, то есть. Принимаю ситуацию как есть. Жаль, конечно, что всё так получилось. Я так долго к этому шёл. Это кульминация всего моего пути в профессиональном боксе — забрать этот пояс. Я очень хорошо подготовился к бою, у меня очень хорошая команда. Но получилось как получилось. И, к сожалению, я на это повлиять никак не могу. Будем жить дальше. Ждать другого момента и готовиться к этому. Я был готов. Это не моя вина», — цитирует Егорова пресс-служба RCC.
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