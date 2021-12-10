Минеев: все, кто занимается ММА в России, обязаны Абдулманапу Нурмагомедову

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев отметил, что все, кто занимается ММА в России, обязаны известному тренеру, отцу Хабиба Нурмагомедова Абдулманапу.
«Очень важно проводить такие мероприятия, как мемориал Абдулманапа Нурмагомедова. Это дань памяти великому тренеру и тому объёму работы, который он сделал, воспитав огромное количество учеников, известных сейчас на весь мир. Скажу так: все мы, кто занимается сейчас смешанными единоборствами в России, очень обязаны Абдулманапу. Он был одним из тех, кто прокладывал спортсменам дорогу как в нашей стране, так и за рубежом», — передаёт слова Минеева корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.
57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в конце апреля 2020 года во 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года он скончался в Москве.
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