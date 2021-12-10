Минеев рассказал, что его звали в UFC после второго боя с Исмаиловым

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев заявил, что он получал приглашение в UFC после второго поединка с Магомедом Исмаиловым.
«Звали ли меня в UFC после второго боя с Исмаиловым? Да мне писали оттуда, были и ранее предложения от Bellator и UFC через других людей. Например, Алексей Олейник обратился, с которым мы раньше много взаимодействовали. Мы, спортсмены, всегда изучаем финансовые условия, смотрим, как обстоит ситуация. Когда у меня были желание и настрой переехать на Запад, таких предложений не приходило. Теперь же у меня свои планы. Я в России вышел на уровень заработков топ-спортсменов в Америке. Если взять условные пятьсот тысяч, которые получают лидеры за бой в UFC, вычесть налоги и сравнить с моими доходами — я получаю не меньше», — передаёт слова Минеева корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.
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