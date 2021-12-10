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Результаты взвешивания UFC 269: Чарльз Оливейра оказался тяжелее Дастина Порье

Результаты взвешивания UFC 269: Чарльз Оливейра оказался тяжелее Дастина Порье
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В ночь с 11 на 12 декабря в Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC APEX пройдёт турнир UFC 269, главным событием которого станет титульный бой в лёгком весе между действующим обладателем пояса Чарльзом Оливейрой и бывшим временным чемпионом Дастином Порье.

В преддверии турнира бойцы прошли процедуру взвешивания, по итогам которой Оливейра оказался тяжелее Порье.

UFC 269. Взвешивание

Основной кард

Чарльз Оливейра (155) – Дастин Порье (145,5)
Аманда Нуньес (134,5) – Джулианна Пенья (135)
Джефф Нил – Сантьяго Понзиниббио
Кай Кара-Франс (125) – Коди Гарбрандт (126)
Раулиан Пэйва – Шон О'Мэлли (135,5).

Предварительный кард

Джош Эмметт (145,5) – Дэн Иге (146)
Педро Муньос (135,5) – Доминик Круз
Августо Сакаи (263,5) – Тай Туйваса (264)
Джордан Райт (186) – Бруно Силва (186)

Ранний предварительный кард

Андре Муниз (185,5) – Эрик Андерс (185,5)
Миранда Маверик (125) – Эрин Блэнчфилд (125)
Алекс Перес – Мэтт Шнелл
Райан Холл (145,5) – Дэррик Миннер
Рэнди Коста (134,5) – Тони Келли (136)
Джиллиан Робертсон (125) – Присцилла Качоэйра

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