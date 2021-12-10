Результаты взвешивания UFC 269: Чарльз Оливейра оказался тяжелее Дастина Порье

В ночь с 11 на 12 декабря в Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC APEX пройдёт турнир UFC 269, главным событием которого станет титульный бой в лёгком весе между действующим обладателем пояса Чарльзом Оливейрой и бывшим временным чемпионом Дастином Порье.



В преддверии турнира бойцы прошли процедуру взвешивания, по итогам которой Оливейра оказался тяжелее Порье.



UFC 269. Взвешивание



Основной кард



Чарльз Оливейра (155) – Дастин Порье (145,5)

Аманда Нуньес (134,5) – Джулианна Пенья (135)

Джефф Нил – Сантьяго Понзиниббио

Кай Кара-Франс (125) – Коди Гарбрандт (126)

Раулиан Пэйва – Шон О'Мэлли (135,5).



Предварительный кард



Джош Эмметт (145,5) – Дэн Иге (146)

Педро Муньос (135,5) – Доминик Круз

Августо Сакаи (263,5) – Тай Туйваса (264)

Джордан Райт (186) – Бруно Силва (186)



Ранний предварительный кард



Андре Муниз (185,5) – Эрик Андерс (185,5)

Миранда Маверик (125) – Эрин Блэнчфилд (125)

Алекс Перес – Мэтт Шнелл

Райан Холл (145,5) – Дэррик Миннер

Рэнди Коста (134,5) – Тони Келли (136)

Джиллиан Робертсон (125) – Присцилла Качоэйра