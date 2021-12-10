Магомед Курбанов назвал Тайсона Фьюри лучшим боксёром вне зависимости от весовых категорий

Боксёр Академии единоборств РМК, чемпион мира по версии WBO International Магомед Курбанов рассказал, кого из боксёров он считает лучшим вне зависимости от весовой категории.



«Кого можно назвать лучшим боксёром вне зависимости от весовых категорий? Тайсон Фьюри. Он на юморе всегда, на веселе, на позитиве. Он выбрался из какого-то дерьма, стал боксёром. Потом опять ушёл в яму, проснулся, стал чемпионом мира. Поднял тяжелый вес на высокий уровень, харизматичный, разговаривает хорошо, шутит хорошо. Перед последним боем с Уайлдером показывали мини-фильм. Там команда Уайлдера едва ли не маму (Тайсона Фьюри — Прим. «Чемпионата») материли. А Фьюри такой: «Я не буду его маму ругать. Я в ринге все покажу». Его треш-ток имеет, а вот эти американцы маму и всех остальных задевают, им пофигу вообще», — сказал Магомед Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.