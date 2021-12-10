Ломаченко и Комми успешно сделали вес

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в лёгкой весовой категории, украинец Василий Ломаченко и экс-чемпион мира в лёгком весе, представитель Ганы Ричард Комми успешно прошли процедуру взвешивания перед поединком, который состоится в ночь с 11 на 12 декабря в Нью-Йорке.



По итогам взвешивания вес Василия Ломаченко составил 60,96 кг, Ричард Комми показал на весах 60,87 кг.



Ранее Ричард Комми дрался с Теофимо Лопесом и в бою с ним лишился пояса по версии IBF. Интересно, что предыдущий поединок Василий Ломаченко также провёл с экс-соперником Лопеса. В июне Василий досрочно остановил Масаёси Накатани.



У Ломаченко 15 побед (11 нокаутом) и 2 поражения, а у Комми 30 побед (27 нокаутом) и 3 поражения.