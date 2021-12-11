Усик в необычном наряде сфотографировался на фоне «Мэдисон Сквер Гарден»

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе Александр Усик прибыл в Нью-Йорк. Украинец прилетел в США, дабы поддержать своего близкого друга Василия Ломаченко, который ранним утром 12 декабря по московскому времени встретится с экс-чемпионом мира Ричардом Комми.

Усик уже успел отметиться несколькими фотографиями в Нью-Йорке. Так, он сфотографировался на фоне знаменитой арены «Мэдисон Сквер Гарден», где и пройдёт схватка Ломаченко и Комми. При этом многие подписчики отметили необычный наряд Усика.

«Прикид уровня царь бокса»

«Халат и ушанка»

«Ну кто Саню так наряжает»

«Реально стильно. В этом есть фишка», — писали пользователи социальной сети.

Соответственный пост доступен на странице lomus_official в «Инстаграме».