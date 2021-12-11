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Усик в необычном наряде сфотографировался на фоне «Мэдисон Сквер Гарден»

Усик в необычном наряде сфотографировался на фоне «Мэдисон Сквер Гарден»
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Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе Александр Усик прибыл в Нью-Йорк. Украинец прилетел в США, дабы поддержать своего близкого друга Василия Ломаченко, который ранним утром 12 декабря по московскому времени встретится с экс-чемпионом мира Ричардом Комми.

Усик уже успел отметиться несколькими фотографиями в Нью-Йорке. Так, он сфотографировался на фоне знаменитой арены «Мэдисон Сквер Гарден», где и пройдёт схватка Ломаченко и Комми. При этом многие подписчики отметили необычный наряд Усика.

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«Реально стильно. В этом есть фишка», — писали пользователи социальной сети.

Соответственный пост доступен на странице lomus_official в «Инстаграме».

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