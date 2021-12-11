«Его уже побеждали дважды». Ричард Комми высказался о Василии Ломаченко перед боем

Экс-чемпион мира в лёгком весе, представитель Ганы Ричард Комми поделился мнением о Василии Ломаченко, с которым он выйдет на бой в ночь с 11 на 12 декабря в Нью-Йорке.

«Его уже дважды побеждали, но у него хорошие навыки. Однако я чувствую, что могу сделать всё необходимое для победы. Он проиграл дважды, а я проиграл трижды, так что это отличный бой, в котором может случиться всё что угодно. Он отличный боец, и я с нетерпением жду этого поединка и возможности снова сразиться на «Мэдисон Сквер Гарден», где я потерял свой титул. Это моя возможность вернуться и сравнять счёт», — приводит слова Комми The Ring.

Ранее Ричард Комми дрался с Теофимо Лопесом и в бою с ним лишился пояса по версии IBF. Интересно, что предыдущий поединок Василий Ломаченко также провёл с экс-соперником Лопеса. В июне Василий досрочно остановил Масаёси Накатани.



У Ломаченко 15 побед (11 нокаутом) и 2 поражения, а у Комми 30 побед (27 нокаутом) и 3 поражения.