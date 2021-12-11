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Битва взглядов перед UFC 269: Оливейра — Порье, Нуньес — Пенья и другие противостояния

Битва взглядов перед UFC 269: Оливейра — Порье, Нуньес — Пенья и другие противостояния
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В ночь с 11 на 12 декабря в Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC APEX пройдёт турнир UFC 269, главным событием которого станет титульный бой в лёгком весе между действующим обладателем пояса Чарльзом Оливейрой и бывшим временным чемпионом Дастином Порье.

В преддверии турнира все бойцы приняли участие в традиционной битве взглядов.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Основной кард

Чарльз Оливейра – Дастин Порье
Аманда Нуньес – Джулианна Пенья
Джефф Нил – Сантьяго Понзиниббио
Кай Кара-Франс – Коди Гарбрандт
Раулиан Пэйва – Шон О'Мэлли

Предварительный кард

Джош Эмметт – Дэн Иге
Педро Муньос – Доминик Круз
Августо Сакаи – Тай Туйваса
Джордан Райт – Бруно Силва

Ранний предварительный кард

Андре Муниз – Эрик Андерс
Миранда Маверик – Эрин Блэнчфилд
Алекс Перес – Мэтт Шнелл
Райан Холл – Дэррик Миннер
Рэнди Коста – Тони Келли
Джиллиан Робертсон – Присцилла Качоэйра

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