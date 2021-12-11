«Я иду». Фьюри отправил послание Усику

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри отправил послание чемпиону мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Александру Усику.

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Сейчас украинец находится в США. Он прилетел поддержать своего близкого друга Василия Ломаченко, который ранним утром 12 декабря по московскому времени встретится с экс-чемпионом мира Ричардом Комми.

Напомним, Усик стал чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO после уверенной победы над Энтони Джошуа единогласным решением судей. После этого Джошуа активировал пункт контракта о возможном реванше и хочет вернуть себе чемпионские пояса. По предварительной информации, второй поединок Джошуа — Усик состоится в феврале-марте 2022 года.