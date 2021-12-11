Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джордж Камбосос: Ломаченко жаждет мести. Я готов дать ему шанс

Джордж Камбосос: Ломаченко жаждет мести. Я готов дать ему шанс
Комментарии

28-летний австралийский боксёр Джордж Камбосос высказался по поводу предстоящего боя между Ричардом Комми и Василием Ломаченко, который состоится в ночь с 11 на 12 декабря.

«Если так подумать, то это похоже на большую мировую серию соревнований. Победители идут дальше, а проигравшие переходят к другим вещам и пытаются вернуться назад. Это хороший бой.

Я думаю, что Ломаченко жаждет мести. Я с нетерпением жду следующего боя с ним, потому что вы видите, что он делает.

Но, возможно, он захочет получить от Лопеса один ответный бой без поясов, чтобы сделать заявление, и уже после этого мы сможем провести этот большой бой. Как я уже говорил ранее, я готов дать ему шанс», — приводит слова Камбососа boxingnews24.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021