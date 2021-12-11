Джордж Камбосос: Ломаченко жаждет мести. Я готов дать ему шанс
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28-летний австралийский боксёр Джордж Камбосос высказался по поводу предстоящего боя между Ричардом Комми и Василием Ломаченко, который состоится в ночь с 11 на 12 декабря.
«Если так подумать, то это похоже на большую мировую серию соревнований. Победители идут дальше, а проигравшие переходят к другим вещам и пытаются вернуться назад. Это хороший бой.
Я думаю, что Ломаченко жаждет мести. Я с нетерпением жду следующего боя с ним, потому что вы видите, что он делает.
Но, возможно, он захочет получить от Лопеса один ответный бой без поясов, чтобы сделать заявление, и уже после этого мы сможем провести этот большой бой. Как я уже говорил ранее, я готов дать ему шанс», — приводит слова Камбососа boxingnews24.
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