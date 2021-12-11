Курбанов — о бое с Тейшейрой: досрочная победа? Возможно. Но он просто так не сдастся

Боксёр Академии единоборств РМК, чемпион мира по версии WBO International Магомед Курбанов дал комментарий по поводу предстоящего боя с бразильцем Патриком Тейшейрой.
«Это первый левша-чемпион мира на таком уровне. А так я боксировал с левшами: и с японцем я боксировал, и с филиппинцем. Так что опыт с левшами у меня был.
Импровизируй, приспосабливайся, преодолевай. Я работаю, смотря его бои, какие слабые места, что не так делает. И при этом ничего нового мы не изобретаем, мы боксируем как обычно. Всё те же удары, всё тот же тайминг, просто соперник Тейшейра.
Я думаю, что от Патрика можно всего ожидать. Он жёсткий парень с характером, рубится, идёт до конца. И он просто так не сдастся. Он будет красть раунды, он будет бить и идти вперёд. Всё, что я думаю, так и будет. Берём всё самое жёсткое и настраиваемся к нему.
Досрочная победа? Возможно, да-да, это будет бескомпромиссный бой. Это может быть и досрочная победа, да», — сказал Курбанов в большом интервью «Чемпионату».
- 11 декабря 2021
-
13:40
-
13:00
-
12:39
-
11:59
-
11:35
-
10:38
-
10:08
-
09:56
-
08:02
-
00:12
- 10 декабря 2021
-
23:51
-
22:56
-
21:06
-
20:17
-
19:21
-
18:17
-
17:52
-
16:42
-
16:16
-
15:24
-
14:52
-
14:22
-
13:22
-
12:24
-
11:57
-
11:29
-
10:48
-
10:35
-
10:28
-
10:18
-
09:30
-
09:12
-
08:52
-
06:00
-
05:23