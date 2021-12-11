Полный кард UFC 269 с главным поединком Чарльз Оливейра — Дастин Порье

В ночь с 11 на 12 декабря в Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC APEX пройдёт турнир UFC 269, главным событием которого станет титульный бой в лёгком весе между действующим обладателем пояса Чарльзом Оливейрой и бывшим временным чемпионом Дастином Порье.
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию полный кард турнира.
Основной кард
Чарльз Оливейра – Дастин Порье
Аманда Нуньес – Джулианна Пенья
Джефф Нил – Сантьяго Понзиниббио
Кай Кара-Франс – Коди Гарбрандт
Раулиан Пэйва – Шон О'Мэлли.
Предварительный кард
Джош Эмметт – Дэн Иге
Педро Муньос – Доминик Круз
Августо Сакаи – Тай Туйваса
Джордан Райт – Бруно Силва.
Ранний предварительный кард
Андре Муниз – Эрик Андерс
Миранда Маверик – Эрин Блэнчфилд
Алекс Перес – Мэтт Шнелл
Райан Холл – Дэррик Миннер
Рэнди Коста – Тони Келли
Джиллиан Робертсон – Присцилла Качоэйра.
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