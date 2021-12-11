«Думаю, Бивол боится». Рамирес высказался о потенциальном бое с россиянином

Экс-чемпион мира во втором среднем весе, мексиканец Хильберто Рамирес дал комментарий по поводу россиянина Дмитрия Бивола, который сегодня, 11 декабря, встретится с соотечественником Умаром Саламовым в рамках вечера бокса в Екатеринбурге.

«Я хотел драться с Биволом, потому что он вызывал меня. Он сказал, что не боится драться со мной. Я не знаю, что случилось. Думаю, всё иначе, он боится.

Не знаю точно, что произошло, почему Бивол в итоге отказался от боя. Но теперь я должен разобраться с делами и забрать свой пояс.

Я хочу оставаться активным, независимо от соперника. Я всё ещё хочу титульный бой. Рано или поздно моё время придёт», — приводит слова Рамиреса BoxingScene.

Хильберто следующий бой проведет 18-го декабря с кубинцем Юниески Гонсалеса.