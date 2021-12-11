Минеев: А. Емельяненко последним интервью сжёг все мосты с Дагестаном

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев дал комментарий по поводу отношения дагестанцев к Александру Емельяненко.
«Как Александр Емельяненко может реабилитировать свою карьеру в качестве бойца ММА и могут ли ему помочь тренировки в Дагестане? У Александра наверное, своя команда, с которой они выстраивают путь в спорте. Я о своей карьере думаю. Но что касается Дагестана, по-моему, Емельяненко последним интервью сжёг все мосты с Дагестаном. Я видел негатив в адрес Саши со стороны многих представителей Дагестана», — передаёт слова Минеева корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.
Напомним, что Минеев прибыл на турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова в Саратов в качестве гостя. Посмотреть онлайн-трансляцию турнира можно на ММА.РФ.
- 11 декабря 2021
-
15:34
-
14:29
-
13:40
-
13:00
-
12:39
-
11:59
-
11:35
-
10:38
-
10:08
-
09:56
-
08:02
-
00:12
- 10 декабря 2021
-
23:51
-
22:56
-
21:06
-
20:17
-
19:21
-
18:17
-
17:52
-
16:42
-
16:16
-
15:24
-
14:52
-
14:22
-
13:22
-
12:24
-
11:57
-
11:29
-
10:48
-
10:35
-
10:28
-
10:18
-
09:30
-
09:12
-
08:52