Минеев: А. Емельяненко последним интервью сжёг все мосты с Дагестаном

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев дал комментарий по поводу отношения дагестанцев к Александру Емельяненко.

«Как Александр Емельяненко может реабилитировать свою карьеру в качестве бойца ММА и могут ли ему помочь тренировки в Дагестане? У Александра наверное, своя команда, с которой они выстраивают путь в спорте. Я о своей карьере думаю. Но что касается Дагестана, по-моему, Емельяненко последним интервью сжёг все мосты с Дагестаном. Я видел негатив в адрес Саши со стороны многих представителей Дагестана», — передаёт слова Минеева корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Напомним, что Минеев прибыл на турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова в Саратов в качестве гостя. Посмотреть онлайн-трансляцию турнира можно на ММА.РФ.