Опубликован проморолик к турниру UFC 269, в котором сойдутся Оливейра и Порье

Опубликован проморолик к турниру UFC 269, который пройдёт в ночь с 11 на 12 декабря в Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC APEX и главным событием которого станет титульный бой в лёгком весе между действующим обладателем пояса Чарльзом Оливейрой и бывшим временным чемпионом Дастином Порье.

Основной кард



Чарльз Оливейра – Дастин Порье

Аманда Нуньес – Джулианна Пенья

Джефф Нил – Сантьяго Понзиниббио

Кай Кара-Франс – Коди Гарбрандт

Раулиан Пэйва – Шон О'Мэлли.



Предварительный кард



Джош Эмметт – Дэн Иге

Педро Муньос – Доминик Круз

Августо Сакаи – Тай Туйваса

Джордан Райт – Бруно Силва.



Ранний предварительный кард



Андре Муниз – Эрик Андерс

Миранда Маверик – Эрин Блэнчфилд

Алекс Перес – Мэтт Шнелл

Райан Холл – Дэррик Миннер

Рэнди Коста – Тони Келли

Джиллиан Робертсон – Присцилла Качоэйра.



* Боец наилегчайшей весовой категории Мэтт Шнелл был отстранён от поединка с Алексом Перезом по медицинским показателям. Бой отменён.