Дана Уайт рассказал, что бойцы UFC зарабатывают больше боксёров

Президент UFC Дана Уайт заявил, что бойцы смешанных единоборств, выступающие в его лиге, зарабатывают больше ведущих мировых боксёров.

«Мы проводим очень много турниров в году. И все наши трансляции идут не бесплатно, люди покупают их. Потом, когда вы посмотрите, сколько зарабатывает большинство бойцов UFC, то поймёте, что это гораздо больше, чем те деньги, которые получают боксёры. Не верьте всему тому, что вы слышите. Парни вроде Хабиба, Конора, Джонса получают намного больше, чем самые именитые боксёры.

У вас там есть эти гадкие журналисты, которые ничего не знают о бизнесе и говорят всем бойцам: «О, вам всем недоплачивают. Вам платят недостаточно». Это продолжается каждый день. Они буквально ничего не знают ни о бизнесе, ни о зарплате, ни о том, как всё это работает. Это всё часть игры», — приводит слова Уайта BJ Penn.