Сборная России взяла 108 медалей на чемпионате мира по тайскому боксу в Бангкоке

Российская сборная России по тайскому боксу завоевала 108 медалей на чемпионате и первенстве мира по тайскому боксу в Бангкоке — впервые детская, юношеская, юниорская, молодёжная и взрослая мужские и женские сборные собрались вместе — всего 200 человек.
Спортсмены выступали под флагом олимпийского комитета — после признания муай-тай МОК на команду автоматически стало распространяться решение CAS о запрете использовать российский флаг. В итоге вместо российского флага и гимна наши ребята выходили под лого российского олимпийского комитета с аббревиатурой RMF (международное название Федерации тайского бокса муай-тай России) и песню «Герои спорта».
Этот турнир — первый крупный старт международной федерации муай-тай IFMA за последние три года. 1000 спортсменов в шести возрастных дивизионах из 120 команд со всего мира боролись за звание чемпиона мира.
Меры безопасности были запредельными — каждый участник был застрахован на случай выявления коронавируса и ежедневно сдавал тест на антитела.
Отметим, что в рамках чемпионата состоялись заседания рабочих комитетов и общая ежегодная конференция, фестиваль культур, презентация признания МОК и церемония вручения наград IFMA.
Чемпионами мира стали:
48 кг Татьяна Петрова
63,5 кг Светлана Винникова
75 кг Ольга Павлова
75+ Ирина Ларионова
48 кг Ренат Сулейманов
54 кг Асланбек Зикрьёев
60 кг Гусейн Алиев
86 кг Гаджи Меджидов
91+ Иван Петренко.
- 11 декабря 2021
-
20:17
-
19:27
-
19:16
-
18:43
-
17:09
-
16:17
-
15:34
-
14:29
-
13:40
-
13:00
-
12:39
-
11:59
-
11:35
-
10:38
-
10:08
-
09:56
-
08:02
-
00:12
- 10 декабря 2021
-
23:51
-
22:56
-
21:06
-
20:17
-
19:21
-
18:17
-
17:52
-
16:42
-
16:16
-
15:24
-
14:52
-
14:22
-
13:22
-
12:24
-
11:57
-
11:29
-
10:48