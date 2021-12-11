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Сборная России взяла 108 медалей на чемпионате мира по тайскому боксу в Бангкоке

Сборная России взяла 108 медалей на чемпионате мира по тайскому боксу в Бангкоке
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Российская сборная России по тайскому боксу завоевала 108 медалей на чемпионате и первенстве мира по тайскому боксу в Бангкоке — впервые детская, юношеская, юниорская, молодёжная и взрослая мужские и женские сборные собрались вместе — всего 200 человек.

Спортсмены выступали под флагом олимпийского комитета — после признания муай-тай МОК на команду автоматически стало распространяться решение CAS о запрете использовать российский флаг. В итоге вместо российского флага и гимна наши ребята выходили под лого российского олимпийского комитета с аббревиатурой RMF (международное название Федерации тайского бокса муай-тай России) и песню «Герои спорта».

Этот турнир — первый крупный старт международной федерации муай-тай IFMA за последние три года. 1000 спортсменов в шести возрастных дивизионах из 120 команд со всего мира боролись за звание чемпиона мира.

Меры безопасности были запредельными — каждый участник был застрахован на случай выявления коронавируса и ежедневно сдавал тест на антитела.

Отметим, что в рамках чемпионата состоялись заседания рабочих комитетов и общая ежегодная конференция, фестиваль культур, презентация признания МОК и церемония вручения наград IFMA.

Чемпионами мира стали:
48 кг Татьяна Петрова
63,5 кг Светлана Винникова
75 кг Ольга Павлова
75+ Ирина Ларионова
48 кг Ренат Сулейманов
54 кг Асланбек Зикрьёев
60 кг Гусейн Алиев
86 кг Гаджи Меджидов
91+ Иван Петренко.

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