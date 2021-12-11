Сборная России взяла 108 медалей на чемпионате мира по тайскому боксу в Бангкоке

Российская сборная России по тайскому боксу завоевала 108 медалей на чемпионате и первенстве мира по тайскому боксу в Бангкоке — впервые детская, юношеская, юниорская, молодёжная и взрослая мужские и женские сборные собрались вместе — всего 200 человек.



Спортсмены выступали под флагом олимпийского комитета — после признания муай-тай МОК на команду автоматически стало распространяться решение CAS о запрете использовать российский флаг. В итоге вместо российского флага и гимна наши ребята выходили под лого российского олимпийского комитета с аббревиатурой RMF (международное название Федерации тайского бокса муай-тай России) и песню «Герои спорта».



Этот турнир — первый крупный старт международной федерации муай-тай IFMA за последние три года. 1000 спортсменов в шести возрастных дивизионах из 120 команд со всего мира боролись за звание чемпиона мира.



Меры безопасности были запредельными — каждый участник был застрахован на случай выявления коронавируса и ежедневно сдавал тест на антитела.



Отметим, что в рамках чемпионата состоялись заседания рабочих комитетов и общая ежегодная конференция, фестиваль культур, презентация признания МОК и церемония вручения наград IFMA.



Чемпионами мира стали:

48 кг Татьяна Петрова

63,5 кг Светлана Винникова

75 кг Ольга Павлова

75+ Ирина Ларионова

48 кг Ренат Сулейманов

54 кг Асланбек Зикрьёев

60 кг Гусейн Алиев

86 кг Гаджи Меджидов

91+ Иван Петренко.