Бой Магомеда Курбанова и Патрика Тейшейры за титул WBO International перенесён на 2022 год

Бой между Магомедом Курбановым и Патриком Тейшейрой за титул WBO International, который должен был стать соглавным событием RCC Boxing Promotions, будет перенесён из-за проблем со здоровьем российского боксёра.
Спортсмену стало плохо утром перед поединком в Екатеринбурге, однако окончательное решение сняться с поединка было принято во время тейпирования — температура боксёра за два часа до боя держалась на уровне 39 градусов. Команда вместе с врачами, организаторами и промоутерами приняла решение не рисковать здоровьем спортсмена.
«Здоровье важнее. Он сидит сейчас в раздевалке, подавлен. Для него это большой шанс и большой бой. Он это понимает. С утра ему стало хуже — сейчас 39 градусов. С такой температурой нельзя боксировать. Сейчас будем стараться перенести бой на февраль, будем вести переговоры с командой Тейшейры», — прокомментировал ситуацию генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов.
- 11 декабря 2021
-
20:17
-
19:27
-
19:16
-
18:43
-
17:09
-
16:17
-
15:34
-
14:29
-
13:40
-
13:00
-
12:39
-
11:59
-
11:35
-
10:38
-
10:08
-
09:56
-
08:02
-
00:12
- 10 декабря 2021
-
23:51
-
22:56
-
21:06
-
20:17
-
19:21
-
18:17
-
17:52
-
16:42
-
16:16
-
15:24
-
14:52
-
14:22
-
13:22
-
12:24
-
11:57
-
11:29
-
10:48