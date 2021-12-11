Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Охотники за головами». Лебедев объяснил, почему Бивол может проиграть Саламову

«Охотники за головами». Лебедев объяснил, почему Бивол может проиграть Саламову
Комментарии

Бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF в первом тяжёлом весе Денис Лебедев поделился мыслями о грядущем противостоянии Дмитрия Бивола с Умаром Саламовым. Ветеран спорта дал понять, что Саламова нельзя сбрасывать со счетов.

«Умар очень упорный, он до последнего старается выходить, видна хорошая российская школа бокса, он прекрасно боксирует и дёргает соперника. Но Бивол на класс выше его. Знаете, когда ты становишься чемпионом, то за твою голову объявляют охоту. У каждого претендента есть огромное желание и рвение отобрать титул, а обладатель его защищает. У Умара есть это желание, в этом его преимущество перед боем», — приводит слова Лебедева «РБК-Спорт».

Напомним, Бивол будет проводить защиту титула по версии WBA Super в полутяжёлом весе.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021