«Охотники за головами». Лебедев объяснил, почему Бивол может проиграть Саламову
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Бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF в первом тяжёлом весе Денис Лебедев поделился мыслями о грядущем противостоянии Дмитрия Бивола с Умаром Саламовым. Ветеран спорта дал понять, что Саламова нельзя сбрасывать со счетов.
«Умар очень упорный, он до последнего старается выходить, видна хорошая российская школа бокса, он прекрасно боксирует и дёргает соперника. Но Бивол на класс выше его. Знаете, когда ты становишься чемпионом, то за твою голову объявляют охоту. У каждого претендента есть огромное желание и рвение отобрать титул, а обладатель его защищает. У Умара есть это желание, в этом его преимущество перед боем», — приводит слова Лебедева «РБК-Спорт».
Напомним, Бивол будет проводить защиту титула по версии WBA Super в полутяжёлом весе.
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